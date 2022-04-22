НАТО у небезпеці, – Шольц пояснив, чому Берлін не може передати Україні важке озброєння

Олаф Шольц заявив, що Німеччина не може передати Україні важке озброєння, яким користується Бундесвер. За його словами, все через існування загрози агресії Росії проти НАТО.

Канцлер намагався переконати, що найкращим варіантом є допомога колишньою радянською зброєю, яка не потребує навчання. Про це він повідомив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

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Є необхідність захищати територію Альянсу. Це складний компроміс, на який нам постійно доводиться іти з нашими партнерами. Адже загроза території НАТО з боку Росії зберігається,

– сказав Олаф Шольц.

"У нинішній ситуації загрози я роблю все можливе, щоб не забувати про наші зобов'язання перед НАТО. Альянс поставив за мету, протистояти нападу впродовж 12 днів", – продовжив політик.

Постачання зброї радянського зразка

За словами канцлера німецької держави, офіційний Берлін проводить переговори з європейськими країнами, які мають достатні запаси зброї радянського зразка, про її постачання Україні.

Ми можемо поступово заповнити витрати наших партнерів в результаті цих постачань замінами з Німеччини, як у випадку Словенії. У середньотерміновій перспективі ми допоможемо Україні підвищити її обороноздатність, зокрема за допомогою Західної зброї,

– зазначив він.

Запаси Бундесверу практично вичерпані

Олаф Шольц також додав, що варіанти Бундесверу щодо постачання додаткової зброї зі свого арсеналу значною мірою вичерпані. Однак все ж таки дещо постачають:

протитанкові засоби;

протитанкові міни;

артилерійські боєприпаси.

Тому в переговорах із німецькою промисловістю ми склали перелік військової техніки, яку можна швидко доправити. І обговорили це з Міноборони України. Як і раніше, оборонне озброєння та міномети для артилерійських боїв. Ми платимо за це постачання зброї,

– підсумував політик.

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