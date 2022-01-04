Берлін радше підтримає членство України в ЄС, ніж у НАТО, – посол

Посол Андрій Мельник оцінив шанси України стати вступу в Євросоюз та НАТО. На його думку, у Німеччині поки готові більше підтримувати членство саме в ЄС.

Дипломат припустив, що нову коаліцію вдасться переконати, що перспектива членства України не коштує жодного євроцента для платників податків. Водночас Берлін отримає важелі впливу на плинність реформ.

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Важлива підтримка щодо членства в ЄС

Мельник наголосив, що коли мовиться про майбутнє членство України в ЄС та НАТО, дипломати стараються не розрізняти ці "треки". Втім, за його особистими відчуттями, варто більше розраховувати саме на підтримку щодо вступу в Євросоюз. "Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді", – пояснив він.

Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства. Це така негласна підтримка. Вони цього не відкидають апріорі, і це важливо,

– наголосив посол.

Що дипломат каже про коаліційну угоду

Крім цього, Мельник пояснив, над чим зараз працюють українські дипломати. Вони намагаються окреслили план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди, в якому згадують про Україну. Держава має визначити чіткий алгоритм ній на наступні роки. Тоді вдасться втілити у реальність необхідні реформи.

Чому така ситуація із підтримкою членства у НАТО

Цей абзац звучить так: "Україна, Молдова і Грузія, котрі прагнуть членства в Євросоюзі, повинні отримати змогу наближатися до цього шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки".

Мельник не виключає, що про підтримку членства України в НАТО наразі мовиться менше через шантаж Росії. Мовляв, "Путін підняв ставки надто високо". Дипломат припустив, що страх перед війною "затьмарює тверезий німецький погляд". На його думку, російському президенту все ж вдалося загальмувати наш поступ до НАТО.

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