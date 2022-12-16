У готелі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води і затопив прилеглі вулиці

2022 рік не помилував навіть риб. У готелі Берліна лопнув акваріум з мільйоном літрів води. Там мешкало 1500 тропічних риб, які загинули.

Окрім того, відомо, що внаслідок інциденту постраждали 2 людей. Деталей про їхній стан не розкривають.

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Розкішний акваріум AquaDom – розташований у готелі Radisson Blu. Висотою він сягав 14 метрів й увійшов в історію як найбільший окремо стоячий циліндричний акваріум у світі.

Поліція вже заявила, що морське середовище зазнало неймовірної шкоди. Внаслідок інциденту затоплена вулиця Карла Лібкнехта, на якій розташований готель. Її наразі закрили. На прилеглі вулиці витікає вода. Місцевих жителів закликають їздити максимально обережно.

У Берліні лопнув акваріум AquaDom: дивіться відео

Постояльці готелю заявили про своє бажання негайно виїхати з будівлі.

В AquaDom мешкали понад 100 видів риб. На жаль, врятувати їх не вдалося. Номери у готелі з виглядом на акваріум були надзвичайно популярними у готелі.

Історія AquaDom розпочалася ще у 2002 році. У 2020 році його модернізували.