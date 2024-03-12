Там перебувають українці: у таборі для біженців в Берліні велика пожежа
Джерело:Berliner Zeitung
У Берліні почалась пожежа у прихистку для біженців, який облаштували на території колишнього аеропорту. Вогонь спалахнув саме в тому залі, де проживають українці.
У вівторок 12 березня спалахнула велика пожежа у прихистку для біженців в колишньому аеропорту Тегель в Берліні. Чорна хмара диму виднілася за кілька кілометрів від місця події.
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Згорів зал, який вміщав 380 біженців: що відомо про пожежу
Перший виклик служби екстреної допомоги надійшов о 13:47. Як повідомив газеті Berliner Zeitung представник пожежної охорони, наразі на місці події горять три намети. За його словами, пожежа спалахнула в залі А1, в якому розміщуються українські біженці.
Зали на території аеропорту збудовані із застосуванням полегшених конструкцій. Наметове містечко, яке згоріло, вміщувало 380 осіб. У сусідніх залах така сама кількість ліжок.
Загалом у пунктах тимчасового розміщення українських біженців та прохачів притулку розміщено майже 7 000 осіб.
Чи є постраждалі
За словами представника Державного управління у справах біженців, наразі ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучено близько 110 фахівців екстрених служб.
- До слова, наприкінці лютого у цьому ж таборі відбувся ще один моторошний інцидент. Ввечері 21 лютого у відпочинковій кімнаті двоє охоронців почали сваритися між собою та почали бійку. В один момент 34-річний чоловік витяг ножа і завдав ударів у груди та сідниці 18-річному хлопцеві.
- Швидка допомога доправила співробітника до найближчої лікарні. Його колегу, який влаштував різанину, звільнили.
- Варто зауважити, що настрої у цьому центрі для біженців не дуже дружні. Люди живуть у маленьких приміщеннях – під одним дахом зібрані люди з різних країн світу. Зокрема з німецьких видань відомо, що між ісламістами та курдами регулярно спалахують конфлікти.