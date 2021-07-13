У Берліні завершилася 4-годинна зустріч Зеленського та Меркель

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка проходила в Берліні, завершилася. Вона тривала понад 4 години.

Лідери України та Німеччини завершили розмову, яку розпочали 12 липня, вже наступного дня – приблизно о 01:00.

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Завершилася зустріч Зеленського і Меркель

У Берліні закінчилася зустріч Володимира Зеленського й Ангели Меркель. Загалом вона тривала понад 4 години.

В Офісі Президента зазначили, що деталі розмови президент України розповість 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Нагадаємо, основною темою розмови політиків було мирне врегулювання ситуації на Донбасі.

Брифінг Зеленського та Меркель: основні тези

Раніше глави обох держав дали спільний брифінг після денної зустрічі у Берліні.

Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Президент також висловив пропозицію залучити до формату США.

Меркель додала, що питання щодо трубопроводу справді можуть обговорювати під час зустрічі "нормандської четвірки", однак наголосила, що це не буде частиною врегулювання на Донбасі.

Канцлерка Німеччини також підтвердила позицію країни щодо збереження транзиту газу через Україну після завершення будівництва газопроводу.

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