Зеленський виступив на засіданні Берлінської безпекової конференції: головні заяви
Президент України Володимир Зеленський 3 листопада взяв участь у засіданні Берлінської безпекової конференції. Глава держави також зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Основні заяви з виступу Зеленського щодо безпекової ситуації у Європі та ролі США на геополітичній арені зібрав 24 Канал.
Що сказав Зеленський на Берлінській безпековій конференції?
Зеленський запевнив, що попри складну ситуацію Україна продовжуватиме протистояти Росії та залишатиметься частиною Європи. Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною і завжди буде європейською, Президент підкреслив, що вплив США на міжнародну безпеку може скорочуватися, тому Європа повинна брати на себе більше відповідальності. Президент зазначив, що жодна європейська країна не може самостійно захистити свій повітряний простір від масованих балістичних атак або створити ефективну систему протидії дронам. Так само державам потрібні партнери для забезпечення енергетичної безпеки, морських перевезень і розвитку супутникових технологій. Президент наголосив, що Росія може вважати частиною своєї сфери впливу не лише сусідні держави, а й інші країни Європи. Ми живемо у світі, де нам потрібно триматися разом, пліч-о-пліч у межах союзів, як ніколи раніше, Зеленський зазначив, що Москва використовує різні інструменти впливу – від дронів поблизу аеропорту Лейпцига до мереж ботів, які поширюють радикальні ідеї в соцмережах. Це, за його словами, поглиблює суспільні конфлікти, звужує простір для діалогу та співпраці, а згодом загрожує демократії, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності держав. Президент нагадав, що 26 років тому Росія ще проводила вибори, однак згодом до влади прийшли партія та людина, які досі керують країною. Результатом того неправильного вибору став не лише цей диктатор і його абсолютно божевільні війни. Результатом стало те, що в Росії більше не має значення жодне життя, крім життя Путіна, Зеленський нагадав слова американського посла про те, що Америка вже не виконує роль гаранта безпеки, яку мала протягом останніх 80 років. Ці слова мають особливе значення, адже раніше навіть країни Перської затоки вірили в американські гарантії. Америка, яка була гарантом безпеки світу протягом останніх 80 років, – її більше немає, Володимир Зеленський звернув увагу на військове нарощування Росії. Він попередив, що Москва вже визначила "мирну та об'єднану Європу" своїм ворогом. Президент наголосив, що ця загроза не зникне сама собою за рік. Він закликав звернути увагу на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала протягом останніх років, і зауважив, що її масштаби надто великі, щоб бути спрямованими лише проти України. За словами Зеленського, вона становить загрозу і для інших європейських країн. Він також закликав замислитися над тим, що станеться, якщо Німеччина або Франція зникнуть із безпекової мапи Європи, та що тоді залишиться від європейської системи безпеки. Зеленський зауважив, що країни поступово скорочували спільну безпекову архітектуру, зменшуючи бюджети й ресурси. Водночас раніше вони могли розраховувати на активнішу участь США, а також на підтримку Франції, Німеччини та Великої Британії. Президент наголосив, що світ ще не стикався із ситуацією, коли кілька ключових учасників системи безпеки зникають одночасно, і поставив під сумнів, чи можна бути впевненими, що такого не станеться в майбутньому. Президент зазначив, що вибори в США значною мірою вплинуть на майбутнє. "Люди досі пам'ятають про ту Америку, на яку з упевненістю можна розраховувати". За словами Зеленського, Америка – це не лише про свободу, але й про правила, на які можуть розраховувати люди. Володимир Зеленський наголосив на важливості безпеки. "Ми бачимо, як виглядає життя без безпеки. Ми знаємо це. Лише терористи почуваються комфортно в таких умовах", – висловився глава держави. Зеленський визнав, що США можуть більше не повернутися до попереднього підходу до безпеки своїх союзників. За його словами, Америка може зосередитися передусім на власних інтересах і менше зважати на те, що без її підтримки інші країни можуть втратити захист. Президент висловив вдячність усім країнам, які надають Україні підтримку та допомогу. Присутні в залі зустріли Зеленського гучними оплесками.
– наголосив глава держави.
– наголосив глава держави.
– висловився Зеленський.
– висловився президент.
Зеленський запевнив, що попри складну ситуацію Україна продовжуватиме протистояти Росії та залишатиметься частиною Європи.
Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною і завжди буде європейською,
Президент підкреслив, що вплив США на міжнародну безпеку може скорочуватися, тому Європа повинна брати на себе більше відповідальності.
Президент зазначив, що жодна європейська країна не може самостійно захистити свій повітряний простір від масованих балістичних атак або створити ефективну систему протидії дронам.
Так само державам потрібні партнери для забезпечення енергетичної безпеки, морських перевезень і розвитку супутникових технологій.
Президент наголосив, що Росія може вважати частиною своєї сфери впливу не лише сусідні держави, а й інші країни Європи.
Ми живемо у світі, де нам потрібно триматися разом, пліч-о-пліч у межах союзів, як ніколи раніше,
Зеленський зазначив, що Москва використовує різні інструменти впливу – від дронів поблизу аеропорту Лейпцига до мереж ботів, які поширюють радикальні ідеї в соцмережах. Це, за його словами, поглиблює суспільні конфлікти, звужує простір для діалогу та співпраці, а згодом загрожує демократії, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності держав.
Президент нагадав, що 26 років тому Росія ще проводила вибори, однак згодом до влади прийшли партія та людина, які досі керують країною.
Результатом того неправильного вибору став не лише цей диктатор і його абсолютно божевільні війни. Результатом стало те, що в Росії більше не має значення жодне життя, крім життя Путіна,
Зеленський нагадав слова американського посла про те, що Америка вже не виконує роль гаранта безпеки, яку мала протягом останніх 80 років.
Ці слова мають особливе значення, адже раніше навіть країни Перської затоки вірили в американські гарантії.
Америка, яка була гарантом безпеки світу протягом останніх 80 років, – її більше немає,
Володимир Зеленський звернув увагу на військове нарощування Росії. Він попередив, що Москва вже визначила "мирну та об'єднану Європу" своїм ворогом.
Президент наголосив, що ця загроза не зникне сама собою за рік. Він закликав звернути увагу на військову інфраструктуру, яку Росія розбудовувала протягом останніх років, і зауважив, що її масштаби надто великі, щоб бути спрямованими лише проти України.
За словами Зеленського, вона становить загрозу і для інших європейських країн.
Він також закликав замислитися над тим, що станеться, якщо Німеччина або Франція зникнуть із безпекової мапи Європи, та що тоді залишиться від європейської системи безпеки.
Зеленський зауважив, що країни поступово скорочували спільну безпекову архітектуру, зменшуючи бюджети й ресурси. Водночас раніше вони могли розраховувати на активнішу участь США, а також на підтримку Франції, Німеччини та Великої Британії.
Президент наголосив, що світ ще не стикався із ситуацією, коли кілька ключових учасників системи безпеки зникають одночасно, і поставив під сумнів, чи можна бути впевненими, що такого не станеться в майбутньому.
Президент зазначив, що вибори в США значною мірою вплинуть на майбутнє. "Люди досі пам'ятають про ту Америку, на яку з упевненістю можна розраховувати".
За словами Зеленського, Америка – це не лише про свободу, але й про правила, на які можуть розраховувати люди.
Володимир Зеленський наголосив на важливості безпеки. "Ми бачимо, як виглядає життя без безпеки. Ми знаємо це. Лише терористи почуваються комфортно в таких умовах", – висловився глава держави.
Зеленський визнав, що США можуть більше не повернутися до попереднього підходу до безпеки своїх союзників. За його словами, Америка може зосередитися передусім на власних інтересах і менше зважати на те, що без її підтримки інші країни можуть втратити захист.
Президент висловив вдячність усім країнам, які надають Україні підтримку та допомогу.
Присутні в залі зустріли Зеленського гучними оплесками.