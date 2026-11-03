Зеленський виступив на засіданні Берлінської безпекової конференції: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада взяв участь у засіданні Берлінської безпекової конференції. Глава держави також зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Основні заяви з виступу Зеленського щодо безпекової ситуації у Європі та ролі США на геополітичній арені зібрав 24 Канал.

Що сказав Зеленський на Берлінській безпековій конференції?