Беруть без досвіду військової служби та зі знятою судимістю: у Росії триває мобілізація

Окупанти намагаються поповнити свої лави всіма можливими способами. Оскільки професійні військові на Росії вже вичерпуються, до армії призивають кого завгодно.

За даними Генерального штабу ЗСУ, військові комісаріати на території Росії почали набирати людей для формування так званих підрозділів "добровольців".

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Російські "добровольці" повинні "підтримувати окупаційний порядок" в Україні

Саме ці "добровольці" поповнять втрати особового складу росармії.

Вони будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного "порядку" на захоплених територіях,

– зазначає Генштаб.

При цьому жодних особливих вимог до кандидатів немає. Досвід проходження військової служби також не є обов'язковим, беруть навіть осіб зі знятою судимістю. Єдина умова – щоб "добровольці" мали задовільний стан здоров'я.

Зазначимо, що станом на ранок 28 березня у загарбницькій війні проти України загинули вже 17 тисяч російських військових. І їхній список постійно поповнюється.

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