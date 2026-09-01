"Жодної співпраці до кінця війни": США висунули Росії ультиматум на саміті G20

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час саміту G20 у Північній Кароліні виступив із жорстким попередженням на адресу Москви. На двосторонній зустрічі з російським колегою Антоном Силуановим він чітко окреслив позицію Білого дому щодо будь-яких угод.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

"Нічого неможливо": як минули переговори

Коли очільник російського мінфіну спробував порушити питання взаємних економічних інтересів, американський чиновник миттєво перервав його.

"Нічого неможливо, доки війна не закінчиться", – заявив Бессент російському представнику. Джерела зазначають, що в центрі уваги зустрічі перебував мирний план президента Дональда Трампа щодо України, тому будь-які окремі фінансові угоди чи економічна підтримка Росії були повністю виключені.

Бойкот європейців та фото без росіянина

Антон Силуанов уперше з початку повномасштабного вторгнення особисто прибув на саміт G20. Запрошення надіслала адміністрація Дональда Трампа, що обурило європейських посадовців.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль та інші міністри Європи вимагали не допускати російського чиновника до спільного знімання й пригрозили бойкотом, через що підсумкове групове фото учасників саміту зробили без представника Росії.

Нагадаємо, раніше, як вже повідомлялося на нашому сайті, у місті Ешвіллі відбулися консультації щодо мирного плану. Також нещодавно Дональд Трамп пояснив рішення запросити російського посадовця прагненням шукати компроміси з усіма сторонами.