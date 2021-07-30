"Сухий закон": чи вигідна Україні заборона алкоголю й тютюну у магазинах

В Україні хочуть дозволити купляти цигарки та алкоголь можна буде лише у спеціальних точках. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Раді, але поки його лише розглядає профільний комітет.

Що кажуть експерти

Експерти та представники бізнесу до такої ініціативи поставилися досить скептично. Кажуть, що поки законопроєкт схожий на звичайне привернення уваги, адже, наприклад, за кордоном подібних практик немає.

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Олександра Кравець, юристка Primelex, каже, що в Україні боротьба зі шкідливими звичками громадян розпочалась ще на початку 2000-х.

Зокрема, було прийнято ряд законодавчих актів, які й собі обмежували як купівельні можливості покупців, так і встановлювали додаткові умови виробникам підакцизної продукції для виробництва та продажу їх товарів.

Неодноразово було збільшено оподаткування алкогольної та тютюнової продукції, у більшості міст України додатково встановлено часовий проміжок протягом якого заборонено продавати таку продукцію, зобов’язано виробників підакцизних товарів наносити спеціальне маркування, яке попереджає про шкідливість вживання вказаної продукції.

Кравець зазначила, законопроєкти, які спонукатимуть людей більш відповідально ставитися до споживання алкогольної та тютюнової продукції безумовно повинні бути одним із пріоритетів законодавців, але запропоновані обмеження спричинять додаткове навантаження на представників малого та середнього бізнесу, які будуть вимушені або зупинити продаж алкоголю та тютюну у вже існуючих місцях, або організовувати окремі спеціалізовані точки.

Перше позбавить їх значної частини доходу, а друге змусить піти на додаткові витрати для можливості ведення торгівлі підакцизними товарами,

– каже Кравець.

Вона додала, що за період пандемії, бізнес вже зазнав величезних збитків, які держава не в змозі компенсувати їм, встановлення додаткового навантаження на підприємців жодним чином не сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Юрій Сорочинський, СЕО Nemiroff, нагадав, що цей законопроєкт є черговою невдалою спробою борців за здоровий спосіб життя сформувати "позитивну громадську думку". На жаль, історія їх нічому не вчить.

Адже на початку XX століття в США для боротьби з алкоголем був період "сухого закону", в кінці XX століття в СРСР Горбачов також боровся з алкоголізмом. Ні там, ні там це не дало результатів. В обох випадках такі заходи привели лише до нелегального бутлегерства, використання сурогатів і розгулу злочинності.

Такий законопроєкт – це свого роду черговий троянський кінь в спробі врегулювати економічні питання. Маючи понад 50% ринку алкоголю в тіні, автори пропонують заборонити продаж легального алкоголю,

– запевнив Сорочинський.

Він також додав, що у законопроєкті передбачено, що він набирає чинності в день, наступний за днем ​​його публікації. В такому випадку, у бізнесу взагалі не буде часу підготуватися до таких радикальних змін.

"Офіційні продажі впадуть, а відповідно знизиться сума сплаченого акцизу і надходжень до бюджету – тютюнові та алкогольні бренди одні з найбільших платників податків в країні. Державі це точно не вигідно", – вважає Юрій Сорочинський.

В результаті, може виникнути дефіцит продукції або черги, оскільки попит на початку все ще буде на звичному рівні.

Також, можливий варіант подорожчання звичайних продуктів харчування, оскільки мережі втратять дохід від алкоголю і їм потрібно буде чимось заповнити свої втрати при тих же постійних витратах,

– говорить Сорочинський.

Що пропонує законопроєкт

Відповідний документ №5805 зареєстрував у Верховній Раді нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу. Причиною такої ініціативи називають шкідливий вплив алкоголю та тютюну на організм. У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться, що безпечної дози алкоголю не існує, а саме алкоголь – головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15 – 49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

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Також за даними ВООЗ у світі від причин, пов'язаних з курінням, щорічно передчасно вмирають більше, ніж від ДТП, вживання наркотиків, або від СНІДу.

Що пропонують у документі:

заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, які використовують в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;

продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.

за порушення заборони магазини, будуть платити штраф – 23 790 гривень.

На думку автора законопроєкту, алкоголь та тютюн у звичайних магазинах потрапляє на очі всім покупцям і створює рекламний ефект. Саме тому люди купують таку продукцію навіть тоді, коли не мали наміру це робити.

Георгій Мазурашу зазначив, що довкола цієї ініціативи почалися ширитися маніпуляції. Мовляв, якщо віддалити алкоголь і тютюн від населення, то буде менше надходження в бюджет.

Немає нічого страшного для бізнесу і для бюджету. Якщо на якийсь відсоток громадяни будуть менше споживати алкоголь та тютюн, то ці гроші вкладуть у щось інше – наприклад, продукти чи одяг,

– відзначив Мазурашу.

Нардеп очікує, що частина українців будуть незадоволені реалізацією такої ініціативи. Але, на його думку, парламентарям потрібно набиратися політичної волі і проводити непопулярні зміни, які можуть викликати невдоволення.