Без балістичних ракет, але з салютом: схудлий Кім Чен Ин провів парад у КНДР

З нагоди 73-ї річниці заснування КНДР у країні влаштували військовий парад. Щоправда, цього разу дійство минуло без балістичних ракет.

Однак на параді помітили Кім Чен Ина. Останнім часом північнокорейський лідер суттєво схуд.

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У нічному параді в четвер, судячи з фотографій у державних ЗМІ, взяли участь:

пожежні машини,

трактори,

колона людей в спецодязі.

Остання, як можна припустити, є ознакою створення спеціальних сил для запобігання поширенню COVID-19. Святкування завершилося салютом.



На параді були люди у протигазах та захисних костюмах / Фото EPA

Додамо, що військові паради у КНДР мають 2 цілі:

спосіб продемонструвати міжнародній спільноті (всупереч міжнародним санкціям) нову військову техніку та балістичні ракети;

зміцнення внутрішньої підтримки режиму, особливо у важкі часи. Це спосіб підняти бойовий дух і показати зовнішні ознаки військової могутності.

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Кім Чен Ин дуже схуд

Спостерігачі зауважують, що в останні місяці Кім скинув вагу. Причини цього невідомі. Офіційно це ніяк не пояснюють. Малоймовірно, що це викликано нестачею продовольства в країні, хоча з початку пандемії COVID-19 у Північній Кореї дефіцит продуктів дійсно посилився і багато мешканців КНДР недоїдають.