Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч людей, а без світла – більше мільйона

Російські окупанти створюють гуманітарну кризу в різних регіонах України, де людям доводиться жити без світла та газу. Станом на 20 березня через обстріли без світла залишилося понад мільйон клієнтів.

Знеструмлено понад 1336 населених пунктів

Про це повідомили в "Енергоатомі". Там заявили, що знеструмлено понад 1336 населених пунктів. Загалом без світла залишились понад 1 мільйонів споживачів.

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Повідомляється також, що без газопостачання – понад 278 тисяч споживачів.

Аварійні роботи ускладнені бойовими діями

За минулу добу вдалося відновити електропостачання понад 190,6 тисячі споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.

Також відновлено газопостачання 6182 споживачам.

Разом з тим, у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

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