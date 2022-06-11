Без херсонських поставок: яких цін на кавуни варто очікувати цього літа

Російські загарбники уже понад три місяці "хазяйнують" на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Через це в Україні, окрім мелітопольської черешні, влітку не можна буде знайти й херсонських кавунів.

Унаслідок їхнього дефіциту, ціна на продукт може подорожчати. Про це розповіли в етері програми "Сніданок з 1+1", інформує 24 канал.

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Якими будуть ціни на кавуни влітку 2022 року

Український фермер Роман Дяжук розповів, що перевізники наразі ставлять ціну у 40 – 45 тисяч гривень за машину. Це означає, що доставка кавунів у Київ коштуватиме близько 2 гривень на кілограм баштанного. Сюди не враховується собівартість кавуна, упаковка, доставка до супермаркетів тощо.

Тобто 2 з копійками гривні на кілограм становитиме лише вартість доставки кавуна,

– пояснив фермер.

За попередніми прогнозами, загалом перші літні кавуни коштуватимуть близько 60 гривень за кілограм, а вже ближче до кінця літа – 25 гривень за кілограм. Для порівняння, минулого року середня ціна була більш ніж вдвічі меншою – 12 гривень за кілограм.

Ситуація з врожаєм кавунів в Україні

Роман Дяжук зауважив, що цьогоріч засіяв баштанами 50 гектарів полів – значно більше, ніж минулого року, попри усі ймовірні ризики, спричинені широкомасштабною війною Росії проти України. Фермер частково страхує своїх колег з Херсонської області, чиї врожаї опинились під тимчасовим контролем російських окупантів.

Додамо, що щороку українці споживають близько 400 тисяч тонн українських кавунів, 150 тисяч тонн з них – припадали на врожай херсонських фермерів. Загалом ще 75 тисяч тонн – на Донецьку, Луганську, Миколаївську та Запорізьку області, які нині теж частково потерпають від окупації.

Таким чином, близько половини щорічного врожаю кавунів в Україні наразі перебуває під контролем російських окупантів або у зоні активних бойових дій.

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Імпорт кавунів

Для задоволення внутрішнього попиту, Україна буде змушена імпортувати баштанні, зокрема з таких країн, як Туреччина, Азербайджан та Греція. Заступник директора Інституту аграрної економіки НААН України Микола Пугачов зазначив, що імпорт залежатиме значною мірою від цьогорічного урожаю кавунів по всьому світу. Адже минулий рік був врожайним не лише в Україні, але й за кордоном, тому існувала велика пропозиція.

Не виключено, що цього року у світі зменшиться врожай через циклічність. Ціна недостатньо влаштовує й обсяги виробництва можуть бути меншими – тоді зростуть ціни і у світі. Поки що можна придбати імпортний кавун в Україні за 60 – 70 гривень за кілограм,

– наголосив експерт.

Додамо, що експортувати кавуни найдешевше морським шляхом. Якщо українські порти й далі залишатимуться заблокованими, то баштанні імпортуватимуть вантажівками. Через такі проблеми з логістикою наразі важко точно спрогнозувати кінцеву ціну.

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