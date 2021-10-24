Без компонентів окупанта: літаки Ан-178 підлягають заміні імпорту – Техніка війни

Під час будівництва літаків Ан-178 не використовуватимуть компонентів із Росії. Імпортозаміщенню підлягає 54% всіх елементів, що є у судні. До російсько-української війни Міноборони Росії виявляло інтерес до Ан-178, маючи власний подібний проєкт. Проте зараз це неможливо.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До теми Українці розроблять літак дальньої радіолокаційної дії на базі Ан-178

Допомога США та дослідження Місяця від компанії українця

​• В Україну зі США прибуло високоточне озброєння, боєприпаси та засоби радіолокаційного спостереження. Має ще надійти 3 партія летальної зброї від уряду Штатів. Починаючи з 2014 року, Україна отримала матеріально-технічну підтримку від США на суму понад 2 мільярди доларів.

​• До України прибув черговий вантаж летальної зброї у межах матеріально-технічної допомоги від США. Також за підтримки західних партнерів український флот посилюється. Мовиться про оснащення бази Військово-морських сил в Очакові та Миколаєві. США і Велика Британія планують повністю відновити українські ВМС.

​• Літак Ан-124-100 "Руслан" доставить на острів Гуам гвинтокрил Sea Links ВМС Німеччини. Гелікоптер має бути доставлений на німецький фрегат FGS Bayern. Корабель, укомплектований бортовим гелікоптером, зможе виконати перший за останні 20 років похід у Тихоокеанський регіон.

​• Держконцерн "Укроборонпром" підтвердив інформацію щодо передачі США 1 танка БМ "Оплот". Він був виготовлений на "Заводі імені Малишева" у Харкові. БМ "Оплот" – основний бойовий танк України, який замовив Пентагон 2018 року. Усього в Україні виготовлено 49 подібних танків.

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​• До Збройних сил України надійшла чергова партія малогабаритних тактичних пеленгаційних комплексів PLASTUN-RP3000. Обладнання визначає місце перебування та зображує координати у режимі реального часу. Комплекс забезпечує обмін даними по захищеному каналу зв'язку.

​• Компанія Spacebit розширює горизонти та працюватиме не тільки для військових. Британська фірма, яку заснував українець Павло Танасюк, досліджуватиме Місяць. Вони долучились до створення робота-місяцехода. На нього встановлюють сенсор ECOTEST для вимірювання рівня радіації на поверхні Місяця.

​• В угрупуванні військ "Південь" провели тренування артилерійських протитанкових резервів. Під час навчань військові застосували 100-міліметрову протитанкову гармату МТ-12. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків і стріляли по цілях.

​• На держвипробувальному полігоні "Алібей" на Одещині здійснили 3 етап дослідних стрільб 155-міліметрової самохідної артустановки "Богдана". Вона оснащена автоматичною подачею боєприпасів на 6 снарядів.

​• Під час будівництва літаків Ан-178 не використовуватимуть жодних російських компонентів. Імпортозаміщенню підлягає 54% усіх компонентів, що використовують у судні. До війни Міноборони Росії виявляло інтерес до Ан-178, маючи власний подібний проєкт літака Іл-214.

Визнання російських окупантів та літаки-шпигуни США

​• У Росії офіційно визнали участь росіян у війні на Донбасі. Причиною такого зізнання стало затримання російського військового Андрія Косяка на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

​• НАТО розширила бойову групу передової присутності Литва iFP танками СІ-ВІ-90 та Leopard 2. Для безпечного та ефективного пересування війська, бойові роти інтенсивно навчалися вдосконалювати уміння управління.

​• Під час візиту міністра оборони США в Україну у небі над Чорним морем поблизу кордонів Росії пролетіли бомбардувальники B-1 Lancer. Російські винищувачі Су-30 супроводжували літак США.

​• Армія Франції починає перехід на нову снайперську гвинтівку FN SCAR від бельгійської компанії FN Herstal. Прицільна дальність зброї складає 800 метрів. Відповідно до умов контракту вона комплектується оптикою Schmidt & Bender, глушником, сошками та іншими аксесуарами.

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​• Північна Корея випробувала останню розробку балістичної ракети "нового типу". Вона призначена для запуску з підводного човна. Такі випробування проводяться вперше за останні 2 роки.

​• Нещодавно опубліковане відео з U-2, А-12, F-117, YF-118G – літаками-шпигунами США шокували Китай і Росію. Більшість сучасних літаків призначених для розвідування оснащені стелс-технологіями та високим рівнем збору інформації.

​• Польська компанія Huta Stalowa Wola продовжує розвиток самохідного міномета M120 Rak. Основною зброєю M120 Rak залишається 120-міліметровий гладкоствольний міномет. Система автомат заряджання дозволяє здійснювати до 8 пусків за хвилину.