Без очікування дозволу зі штабу, – Наєв пояснив, коли військові ЗСУ можуть відкривати вогонь
Джерело:РБК-Україна
Військовослужбовці Збройних Сил України мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров'ю. Також стріляти дозволяється в разі ризику втрати позицій чи територій.
Що стосується ведення вогню у відповідь, то це право у військовослужбовців ніхто не скасовував. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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Наєв: Відповідь ворогу має бути адекватною
За його словами, з цією метою кожен військовий отримав роз'яснення щодо порядку дій у певних ситуаціях.
Відповідь надається за рішенням командира на місці. Без очікування дозволу зі штабу,
– підкреслив він.
Наєв також підкреслив, що відповідь ворогу має бути адекватною. Зокрема не повинна створювати загрози цивільному населенню й критичній інфраструктурі, незалежно від того, де вона розташована – на підконтрольній чи окупованій території.
Генерал-лейтенан відповів, чи є покарання за веденню вогню у відповідь. Наразі ніяких штрафів з боку страших командирів не накладається.
Наєв прокоментував загострення на Донбасі
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ вважає, що окупанти чинять провокації на Донбасі з кількох причин. Основна мета порушення режиму вогню бойовиками – демонстрація сили, безкарності та зухвалості.
- До того ж Наєв заявив, що загрози з боку Росії на Півдні України з кожним роком зростають. Відтак Кремль у будь-який може перейти до реальних бойових дій.