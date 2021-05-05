Буде справжня конкуренція, – Гайдай сказав, що станеться з політикою без олігархів

Якщо олігархи перестануть фінансувати політиків, то, ймовірно, вони зекономлять свої гроші. Водночас постає запитання, що буде з самими політиками і де вони братимуть мільйони.

Під час виборчих кампаній повинні бути для всіх рівні умови. Таку думку в програмі "Що це було?" висловив політичний консультант Сергій Гайдай.

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"Якщо прибрати шалене мільйонне фінансування цієї діяльності, там почнеться справжня конкуренція. Тому що тоді в політику, у виборчий процес можуть приходити і на рівних змагатися люди з не таким великим фінансуванням", – зазначив Гайдай.

За його словами, окрім олігархів, є й інші форми фінансування: наприклад, невеличкі спонсори або краудфандинг.

У політиці – як у спорті

. Краудфандинг – це співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші чи інші ресурси, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. Здебільшого це роблять через інтернет.

Гайдай наголосив, що хотів би, аби правила гри в політиці були як у спорті: "Під час гри – правила рівні, їх судять по-рівному. Якщо талановиті гравці – їх ніхто не засуджує, вони можуть перемагати на полі".

Можливо, як сказав політтехнолог, для того, щоб створити партію – потрібні гроші, але для виборчого процесу – рівні умови.