Без пульсу та дихання: на Полтавщині підліток отруївся алкоголем
Джерело:Нацполіція
У селі Водяна Балка Диканської селищної ради, що на Полтавщині, алкоголем отруївся 15-річний юнак. Поліцейські вже не прослуховували у нього ні пульсу, ні дихання.
Трагічний випадок трапився 14 жовтня орієнтовно о 22 годині. У поліції повідомили, що у цей день місцеві відзначали день села.
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На Полтавщині алкоголем отруївся 15-річний юнак
Диспетчер швидкої повідомив у поліцію, що неповнолітній отруївся алкоголем. Відомо, що до медиків зателефонували з дому хлопця.
Найближчими до адреси проживання юнака виявилися дільничний офіцер поліції Максим Макаренко та помічник чергового Дмитро Колісник. Саме вони й прибули рятувати хлопця.
На момент прибуття поліцейських у юнака вже не прослуховувалися пульс та дихання. ...Після серцево-легеневої реанімації їм вдалося відновити дихання та серцебиття в юнака,
– розповіли у поліції.
Згодом хлопця при свідомості, проте у важкому стані, доправили до лікарні. Наразі він під наглядом лікарів.
У поліції повідомили, що працівники ювенальної превенції встановлюють обставини отруєння неповнолітнього. За результатами перевірки будуть ухвалять відповідні правові рішення.
Коротко про останні сумні випадки отруєння неповнолітніх
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