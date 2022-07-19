Без столу, але знову на кількаметровій відстані: путін зустрівся з лідером Ірану

Кожен вихід російського диктатора путіна з бункера стає приводом для мемів у соцмережах. Під час зустрічі з лідером Ірану Алі Хеменеї очільник кремля сів за кілька метрів від нього.

Це викликало хвилю нових мемів у соцмережах. Навіть попри те, що ця зустріч не відбулася за довгим столом у кремлі.

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Візит путіна в Іран

Рупор кремля дмітрій пєсков повідомив, що путін уже зустрівся з президентом Ірану Ібрагімом Райсі. Після цього він відправився на переговори до верховного лідера країни. Фото з цієї зустрічі й стало мемом.



Меми про путіна в Ірані не змусили себе чекати / Фото з соцмереж

Також у мережі почали роздумувати над тим, чому зустріч не відбувається за тим самим легендарним столом з кремля, який став зіркою зустрічей путіна з іноземними лідерами, зокрема президентом Франції Емануелем Макроном перед повномасштабним вторгненням



Так ось чому на зустрічі немає стола / Скриншот

Хоча дехто і бачить стіл на фото із зустрічі кремлівського диктатора і лідера Ірану.



Зіграємо у гру "знайди 15-метровий стіл" / Фото із соцмереж

Фантазія українців не знає меж, то ж у мережі припускають, що це саме лідер Ірану не захотів сидіти близько поруч з диктатором.



Лідер Ірану не підпустив до себе путіна / Скриншот



Так виглядає російська "велич" та "могутність" / Скриншот

путін боїться захворіти

З початку пандемії коронавірусу усіх чиновників, які хотіли зустрітися з путіним, зобов'язали відсидіти 2 тижні на самоізоляції. За даними ЗМІ, деякі політики провели пів року на карантині – понад 150 днів. Це навіть спровокувало проблеми у сім'ях, адже працівники адміністрації рідко бувають вдома.

Та це лише вершина айсберга. Найбільший абсурд полягає у тому, що наближених до диктатора чиновників змушують по кілька разів на тиждень здавати кал на аналіз.

Уся ця істерія путіна зі страхом захворіти перейшла і на зустрічі з іноземними лідерами. Коли перед повномасштабним вторгненням росії до москви приїжджали іноземні лідери, переговори відбувалися за довжелезним столом. Після цього мережа вибухнула мемами про диктатора і його стіл.

Чому путін полетів до Ірану

Світова ізоляція диктатора дається у знаки, тому кількість закордонних візитів у нього суттєво зменшилася. Однак поїздка путіна до Ірану дотична до теми війни в Україні – диктатор хоче купити іранські безпілотники для того, щоб використовувати їх проти нашої країни.

Влада Ірану заявляє, що не продаватиме безпілотники росії, однак радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що у США є дані про те, що Тегеран таки готується продати кілька сотень безпілотників.

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