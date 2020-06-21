Складні погодні умови спричинили станом на ранок 21 червня знеструмлення 89 населених пунктів в п’яти областях України. Крім того, в п’ятьох регіонах внаслідок дощів підтоплені господарські приміщення.

Знеструмлені міста та села

Через пориви вітру та дощі знеструмлені 5 областей, інформує пресслужба ДСНС.

Читайте також Прогноз погоди на 21 червня: потужні грози та дощі накриють Україну, але буде тепло

Станом на ранок 21 червня без світла залишаються жителі 89 населених пунктів. Дощі та пориви вітру призвели до спрацювання систем захисту ліній електропередач.

Де немає світла

у 30 населених пунктах Житомирської області;

27 – Волинської;

18 селах та містечках Чернігівщини;

по сім населених пунктів знеструмлено у Чернівецькій та Сумській областях.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Підтоплені господарські території

Також внаслідок опадів 20 червня на території 5 областей (Тернопільської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької) підтоплені

23 підвальних приміщення;

13 криниць;

11 господарств;

частково пошкоджені дахи 2 будівель.

Рятувальники відкачали 1 тисячу 613 кубометрів води.

Крім того, в Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення сталися два зсуви ґрунту. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Зверніть увагу! Станом на ранок 20 червня 179 населених пунктів в чотирьох областях були без електропостачання.