Без світла, газу та води тисячі жителів, – Гайдай про складну ситуацію на Луганщині

Російські окупанти нищать на Луганщині все, що трапляється на їхньому шляху. Зокрема, унаслідок бойових дій, тисячі мешканців залишаються без газу, води та світла.

Так, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая без світла ще 7 тисяч абонентів Луганщини, ситуація з газопостачанням складна, а Сєвєродонецьк вкотре без води.

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На Луганщині без світла, газу та води тисячі жителів

Світло

За словами Гайдая, знеструмлення сталися в Гірській громаді, де снаряд поцілив у підстанцію. На жаль, ремонту вона не підлягає.

Також електрика відсутня у 39 населених пунктах – 26 повністю та 13 частково. Наразі на Луганщині без світла залишаються 98 384 споживачі.

Вода

Централізована подача води повністю відсутня у наступних містах Луганщини:

Рубіжне

Попасна

Частково відсутня або обмежена у населених пунктах:

Лисичанськ

Новодружеськ

Привілля

Крім того, окупанти пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір Сєвєродонецьку. Тому в місті також є проблеми з централізованою подачею води.

Газ

Блакитним паливом забезпечені лише 6 міст і сіл – 45 486 абонентів.

На минулому тижні через активні бойові дії пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи, які наразі неможливо відремонтувати.