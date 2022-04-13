Без світла та води – понад 100 населених пунктів Херсонщини: область на межі катастрофи

Близько сотні населених пунктів Херсонщини залишились без електропостачання та води. Окуповані населені пункти – на межі гуманітарної катастрофи.

Про це мовиться у звіті ОВА за добу, інформує 24 канал. Ситуація у селах, які окупували росіяни, не міняється на краще, а лише значно погіршується.

Раніше Через постріли росіян мітинг у Херсоні не змогли продовжити

Загарбники хочуть закріпитись на Херсонщині

У Херсонській області окупаційні війська хочуть закріпитись. З цих територій вони обстрілюють сусідні області. Загалом Херсонщина – всього за крок від гуманітарної катастрофи.

У понад сотні населених пунктів немає води та світла. Лагодити їх українські комунальні служби не мають змоги, адже території – під окупацією.

Раніше повідомляли про брак продуктів

Раніше журналіст з Кривого Рогу повідомляв про великі проблеми з харчами на Херсонщині. У магазини продукти не постачають, люди, яким вдалось вирватись звідти, розповіли, що деякі села – на межі голоду.

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