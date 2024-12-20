Без тепла у Києві зараз 630 житлових будинків, багато лікувальних закладів, шкіл і садочків

20 грудня 2024, 09:23
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Автор: Софія Рожик

Росія вранці 20 грудня атакувала ракетами Київ. Через обстріл без тепла у столиці наразі 630 житлових будинків, багато лікувальних закладів, шкіл і садочків.

Уламки пошкодили тепломагістраль в Голосіївському районі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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У Києві проблеми із опаленням після атаки

 

 

 