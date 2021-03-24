Без України: 19 держав збиратимуть докази про злочини режиму Лукашенка

Читать новость на русском

Відразу 17 країн Європи, а також США і Канада підтримали створення міжнародної платформи International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Її метою буде документувати порушення прав людини з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело:

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia

Платформу створять відповідно до рекомендацій правозахисників. Вони моніторили ситуацію у Білорусі у межах "Московського механізму" ОБСЄ.

Актуально Тихановська закликала білорусів до нових протестів: відеозвернення

Що відомо про майбутню платформу

  • Вона має стати незалежним міжнародним майданчиком. Там збиратимуть свідчення про порушення прав людини у Білорусі під час та після виборів президента у 2020 році.
  • Згодом усю інформацію можуть використати, щоб притягнути винних до відповідальності.
  • Працюватимуть на базі платформи правозахисники з неурядових організацій.
  • Зокрема, данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур.

Які країни підтримали ініціативу

  • Австрія
  • Бельгія
  • Чехія
  • Данія
  • Фінляндія
  • Німеччина
  • Ісландія
  • Латвія
  • Литва
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Польща
  • Румунія
  • Словаччина
  • Швейцарія
  • Британія
  • Канада
  • США.

Що відбувається у Білорусі