Ворог зосереджується на захопленні Маріуполя: немає жодних успіхів
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Російські окупанти продовжують марити ідеєю захоплення міста Маріуполь, що на Донеччині. Проте у них нічого не виходить.
Зусилля ворога зосереджуються і на Донбасі. Проте у них немає жодного успіху.
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Генштаб: Окупанти не досягнули мету
Маріуполь залишається підконтрольний Україні. Хоч загарбники й щосили намагаються захопити українське місто.
Зокрема, вороги знову використовують 1 та 2 армійські корпуси. Також наявні підрозділи за підтримки артилерії Росії.
Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули,
– констатували у Генштабі.
Зазначимо, що поки загарбникам не вдається окупувати Маріуполь, у місті продовжують працювати диверсанти. Вони поширюють інформацію про нібито "коридори для евакуації" мешканців.
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