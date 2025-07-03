Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
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Західні дрони випробовують в Україні
Дрони показали неабияку ефективність у російсько-українській війні. Західні експерти вважають, що без випробувань імпортованих БпЛА на війні в Україні, їхня технологія може швидко застаріти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Дивіться також Буданов розповів про розробку CRPA антен до "Шахедів": один з інженерів уже загинув