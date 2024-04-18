Росії не місце в Раді безпеки: Кислиця звернувся до генсека ООН через обстріл Чернігова

Бездіяльність керівництва ООН щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки неприпустима, адже ця країна продовжує вчиняти терористичні акти проти цивільних в Україні.

Відповідного листа направив генсеку ООН Антоніу Гутеррішу представник України в організації Сергій Кислиця.

Дивіться також Ракетний удар по Чернігову: загинуло 18 людей, ще 77 поранено

Росія вбила 18 людей в Чернігові

Кислиця повідомив у листі, що 17 квітня російські війська випустили три балістичні ракети "Іскандер" по об'єктах соціальної та цивільної інфраструктури у Чернігові. Загинули щонайменше 17 жителів (за оновленими даними – 18 – ред. 24 Канал), поранено щонайменше 78 людей, у тому числі 3 дітей.

Зруйновано 8-поверховий будинок соціальної інфраструктури, пошкоджено 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад.

Терористична природа збройних сил Росії

Ці атаки, як зазначив Кислиця, є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил. Він наголосив на необхідності негайного втручання у ситуацію і повного використання всіх існуючих інструментів для боротьби зі злочинами Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні.

"Враховуючи постійний і триваючий характер таких атак, а також усвідомлюючи необхідність негайного втручання, я був би вдячний за вашу особисту увагу та повне використання всіх наявних інструментів… для боротьби з цими злочинами Росії, – написав Кислиця.

Лист адресовано, зокрема, Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, голові Генасамблеї Деннісу Френсісу, постпреду Мальти, яка нині головує в Радбезі, Ванессі Фрейзер, виконавчому директору UNICEF Кетрін Рассел та Офісу спеціального представника ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

. Росія вважається одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, хоча жодним документом її перебування в цьому органі не передбачено. Відповідно до Статуту ООН, постійними членами є США, Велика Британія, Франція, Китай та Радянський Союз, який припинив своє існування 1991 року.