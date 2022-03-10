Безглузде насильство має припинитися, – генсек ООН про Маріуполь без згадки про Росію

Звірячий обстріл пологового будинку в Маріуполі російськими окупантами шокував всю Україну. Ворог готовий нищити усе живе, допоки в нього є для цього можливості.

Обстріл пологового будинку в Маріуполі показав усю ницість російських окупантів. Також він став демонстрацією того, до чого приводить зволікання західних чиновників щодо "закритого неба" над Україною.

До теми Авіаудар по пологовому – це геноцид: Зеленський записав звернення на 14 день війни

Заява генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав твіт про напад на Маріуполь. Щоправда, "забув" згадати причетність до цього Росії, неначе бомби впали з неба самі по собі.

Сьогоднішній напад на лікарню в Маріуполі, Україна, де розташовані пологові та дитячі відділення, є жахливим. Цивільні жителі платять найвищу ціну за війну, яка не має до них нічого спільного. Це безглузде насильство має припинитися. Припиніть кровопролиття негайно,

– написав Гутерреш.

Останнє речення звучить як заклик, щоправда, у генсека ООН він вийшов якимось безособовим. Досвід спілкування з російською делегацією мав би його навчити, що окупантам потрібно все говорити прямо, а обвинувачення мають лунати більш конкретно.

Дивіться відео: Зеленський показав кадри цинічного обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!