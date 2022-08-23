Безкінечна кримська "бавовна": у Севастополі знову лунали вибухи, частина міста – без світла
У Криму ситуація дедалі неспокійна. Там знову місцевим чути вибухи.
Місцеві телеграм-канали повідомили, що вони лунали в Севастополі. Частина окупованого міста залишилась без світла, інформує 24 канал.
До теми З Криму все почалось і Кримом все завершиться, – Зеленський про європейське майбутнє півострова
Що відомо про вибухи в Криму
Інформація про чергову "бавовну" почала з'являтися близько 16:30. У Балаклаві чули два вибухи. У Севастополі були вибухи у кількох місцях.
При цьому, місцеві писали і викладали фото й відео, що це працює ППО.
"Бавовна" в Криму: дивіться відео
Згодом повідомили, що в центрі Севастополя частина будинків залишилась без світла.
Другий саміт Кримської платформи
Зауважимо, що саме сьогодні в Києві триває другий саміт Кримської платформи. Його присвятили пришвидшенню деокупації півострова. На ньому особисто виступав президент Польщі Анджей Дуда. Інші світові лідери долучились у форматі онлайн.
Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті наголосив і запевнив, що з Криму все почалося і Кримом все закінчиться для росії. Після деокупації на Крим чекає європейське майбутнє. Адже вільний півострів разом з всією Україною стане частиною Євросоюзу.
Президент переконаний, що тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека півострова, тобто нормальне постачання нормальної чистої води, нормальна утилізація сміття.
"Бавовна" в окупованому Криму
- Вибухи на півострові місцеві чують не вперше. росіяни вже почали масово тікати, бо злякались. Натомість окупанти все виправдовують роботою ППО. Зокрема, 20 серпня вибухи пролунали в Чорноморському районі.
- А вже 21 серпня в Криму тривав цілий вечір "бавовни". Вибухи були в Севастополі, зокрема Бельбеку. Там російські загарбники знову казали про роботу ППО. В Севастополі "прилетіло" в район Нахімовського училища.
- Були вибухи і в окупованій Євпаторії. За словами місцевих, крім Євпаторії, вибухи було чутно у сусідньому селищі Заозерне.
Україна проводить саміт Кримської платформи: дивіться відео