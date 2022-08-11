Безкоштовні підручники, канцелярія та інше: які країни забезпечують школярів з України

З початку російського вторгнення за кордоном опинились мільйони українських дітей. Країни, які прихистили українців, намагаються створити для дітей комфортні умови для продовження навчання.

Для українців, які опинилися за кордоном, існує кілька варіантів того, як будуть вчитися їх діти. Детально про це – в матеріалі сайту 24 каналу.

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Які варіанти існують

Перший варіант – продовжувати дистанційне навчання в українських школах. Кожна українська дитина має право приєднатися до дистанційного навчання в будь-якій школі на території України. Необхідна лише заява.

– продовжувати дистанційне навчання в українських школах. Кожна українська дитина має право приєднатися до дистанційного навчання в будь-якій школі на території України. Необхідна лише заява. Другий варіант – навчання у місцевих школах. Воно безоплатне, ба більше, в більшості країн ЄС – обов'язкове. Головним є питання адаптації та подолання мовного бар'єра. І якщо зовсім маленькі діти доволі швидко опановують нову мову, то для підлітків це може стати проблемою, навіть психологічною.

Щоб розв'язати мовне питання, у багатьох країнах активно працевлаштовують вчителів з України або зі знанням української, таким чином, існує ймовірність, що вашу дитину в умовній Баварії буде навчати вчитель з рідної школи. Крім Німеччини, доволі активно створюють українські класи в місцевих школах у Польщі, Іспанії, Нідерландах, Данії тощо.

Ще один варіант, він діє у Німеччині, – створення інтеграційних або так званих "welcome-класів" – там дітей навчають німецької за інтенсивними програмами, щоб вони швидше адаптувались. Аналогічні програми діють у Польщі, Румунії та інших країнах, які допомагають українцям.

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Третій варіант – школи місцевих українських громад. Українські школи є в більшості країн Європи, проти їх не дуже багато й місця в них вистачить не всім. Крім того, здебільшого це так звані "суботні школи" й вони далеко не завжди в змозі повністю "закрити" навчальну програму (хоч і мають право видавати табелі, свідоцтва та атестати державного зразка України).

Підручники та канцелярія

Середня освіта в Європі безоплатна, але на батьків все одно чекають витрати. Це підручники та канцелярія (вони доволі дорогі та в сумі таки витрати можуть скласти кілька сотень євро).

Українське МОН наразі веде переговори з країнами, які приймають біженців, про те, щоб всі українські школярі отримали безоплатний доступ до електронних версій підручників . Наразі відомо, що Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія; Польща; Чехія; Швеція і Швейцарія це вже зробили. Очікується, що їх приклад наслідуватимуть й інші країни.

І якщо з підручниками можна зекономити завдяки їх електронним версіям, то з канцелярією так не вийде.

На жаль, для багатьох біженців з України такі витрати можуть вважатися критичними. Це добре розуміють місцеві чиновники й активно йдуть назустріч. Наприклад, у Франції дітям з України підручники та шкільне приладдя надається безоплатно. Також місцева влада бере на себе фінансування харчування дітей у школах (це теж немаленька сума).

Маленьких українців забезпечать книгами й навіть харчуванням у низці країн / Фото Getty Images

У Румунії дітей українських біженців безкоштовно забезпечують шкільною формою, підручниками та канцелярією, фінансують проживання в школах-інтернатах, дотації на шкільне харчування тощо.

Допомога буде!

При цьому, на відміну від більшості країн Європи, офіційний статус біженця чи тимчасово переміщеної особи, без якого, наприклад, ви не зможете, відправити свою дитину до школи у Туреччині, в Румунії для українців зробили необов'язковим.

Рішення про допомогу українським школярам можуть ухвалювати окремі муніципалітети. Також є чимало благодійних та релігійних організацій, які опікуються українськими дітьми та допомагають їм з підручниками та необхідною шкільною канцелярію, необхідними нині в освітньому процесі комп’ютерами та гаджетами.

Велику роль відіграють приватні благодійники, а також адміністрації навчальних закладів, що активно йдуть назустріч дітям українських біженців.

У важкий для України час люди по всьому світі об'єдналися заради допомоги нам і нашим дітям, подекуди - коштом власного добробуту. Українці цінують це і будуть вдячні споконвіку.

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