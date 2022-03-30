Безладні напади Росії можуть вважати військовими злочинами, – голова ООН з прав людини
Джерело:CNN
Слідчі розслідують 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів. Безладні атаки агресора можуть вважати військовими злочинами.
Про це повідомила голова ООН з прав людини Мішель Бачелет на засіданні у Женеві 30 березня.
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Невибіркові напади Росії заборонені міжнародним гуманітарним правом і можуть бути воєнними злочинами,
– сказала політикиня.
За її словами, слідчі розслідують 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів, унаслідок ударів яких були знищені:
- лікарні;
- водопостачання;
- адміністративні будівлі;
- житлові будинки.
Масове знищення цивільних об'єктів та велика кількість жертв серед цивільного населення переконливо вказують на те, що основоположні принципи міжнародного права не були дотримані,
– зазначила Мішель Бачелет.
"Український народ переживає "живий кошмар". Військові дії повинні негайно припинитися. Закликаю Росію негайно вжити заходів для виведення військ з української території", – додала голова ООН з прав людини.
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