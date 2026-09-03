"Абсолютно безпечно": у Кремлі переконують авіакомпанії продовжувати польоти у небі над Росією

Радник президента Росії Антон Кобяков заявив про повну безпеку повітряного простору Росії, попри загрозу атак українських безпілотників. Водночас у ключових аеропортах Москви вже затримали або скасували близько 120 авіарейсів.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Що кажуть у Росії про польоти?

Радник російського диктатора Антон Кобяков висловив переконання, що влада Росії вжила максимальних заходів для захисту цивільної авіації.

У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш простір, впевнений, безпечний,

– сказав посадовець.

Попри запевнення Кремля, увечері 2 вересня у ключових московських аеропортах Внуково та Шереметьєво сталися масштабні збої. Через загрози у повітрі було затримано або скасовано близько 120 авіарейсів.

Іноземні перевізники також почали реагувати на загрози та коригувати власні польотні програми до столиці Росії. Зокрема, іноземні авіакомпанії скасували вже близько 30 рейсів до Москви та у зворотному напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим через війну, яку розв'язала сама Росія. Він наголосив, що Україна має право завдавати ударів по російських військових цілях та об'єктах економіки, які працюють на війну, тому російське небо де-факто може закриватися для цивільної авіації.

Зеленський закликав авіакомпанії, страховиків і міжнародних партнерів врахувати ці ризики та наголосив, що безпека в небі Росії повернеться лише після реального руху до миру.

Зазначимо, через постійні загрози російська влада змушена обмежувати роботу аеропортів і вводити спеціальний план, який блокує повітряний рух. Політолог Ігор Чаленко зазначає, що Росія не зможе повністю замінити авіасполучення залізницею чи автотранспортом, а додаткові труднощі посилюються санкціями, дефіцитом запчастин, проблемами з обслуговуванням літаків і авіаційним пальним. У разі тривалих обмежень це може суттєво вплинути як на російську економіку, так і на повсякденне життя громадян.