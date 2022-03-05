Безпечно – ніяк, – Живицький про те, як можна виїхати із Сум
Джерело:телеграм-канал Дмитра Живицького
Російські загарбники не дають евакуювати цивільних з Київщини, Маріуполя та Сумщини. Окупанти тероризують мирних українців.
Російські військові займаються мародерством
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що наразі неможливо безпечно евакуюватися із Сумщини.
Варте уваги З напрямку Бучі – Ворзеля мала відбутися евакуація, але підірвали колії
"Ви питаєте мене: "Як можна виїхати із Сум?" З Охтирки, Тростянця, Лебедина, та інших міст області. Я відповідаю: безпечно – ніяк", – сказав Живицький.
Він заявив, що російські військові займаються мародерством. Окупанти грабують та подекуди розстрілюють машини мирних українців.
Живицький опублікував відео траси Київ – Суми. Окупанти прокололи колеса відразу на декількох автівках.
Дивіться відео, що ворог робить з машинами українців
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