Безпечного місця немає, – поліція закликала мешканців Київщини не відвідувати ліси та пляжі

На території Київської області все ще залишається велика кількість російських мін. Вибухотехніки працюють в посиленому режимі, щоб знайти та знищити всі снаряди.

Через загрозу мін відвідувати пляжі та ліси не можна. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє 24 канал.

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Небезпека є не лише на звільнених територіях

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб знайти всі вибухові пристрої, які залишилися від бойових дій. Усі території, які перебували під окупацією, наразі небезпечні. Окрім нерозірваних снарядів та мін, там є пастки та розтяжки, які росіяни свідомо залишили, щоб вбити якомога більше цивільного населення,

– зазначив Нєбитов.

Він зазначив, що вибухотехніки активно працюють, але масштаби територій, на яких вели бойові дії, – дуже великі.

За словами Нєбитова, небезпека існує не лише на них територіях, які раніше були під окупацією. Адже росіяни активно обстрілювали область. Уламки ракет та нерозірвані снаряди могли впасти будь-де. Тому наразі відпочинок на природі варто відкласти до безпечніших часів.

Глава поліції Київщини розповів 2 історії про те, як місцеві мешканці Київщини підірвалися на мінах:

у Вишгородському районі 2 людей поїхали по дрова в ліс і підірвалися;

у Бучанському районі одна людина поїхала ґрунтовою дорогою й підірвалася на міні.

На щастя, постраждалі з обох історій залишилися живі.

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Після 24 лютого у нас вже немає безпечних територій. Ще раз закликаю громадян бути дуже уважними. Це небезпечно для життя та здоров'я. Ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й близьких та дітей, яких берете на відпочинок з собою,

– наголосив Нєбитов.

Останні трагічні випадки з мінами

11 червня у селі Грибівці біля Одеси в Чорному морі загинув мешканець Донецької області. 50-річний чоловік пішов купатися в море, але наступив на російську міну, яка зірвалася з якоря й добралася берега. Чоловік підірвався на очах у дружини, сина та друга. До речі, товариш загиблого дивом уцілів, адже був неподалік.

Навіть ця трагічна історія не змусила одеситів піти з пляжів. Попри сувору заборону та величезні ризики, люди продовжують купатися в морі та засмагати на пляжі. Тим самим вони створюють для патрульних додаткову роботу, оскільки правоохоронці змушені розганяти відпочивальників.

У селищі Лазурне Херсонської області 3 червня на російській міні підірвалися 3 місцевих мешканців. Відомо, що вони наштовхнулися на снаряд на пляжі неподалік бази відпочинку "Парус". Усі троє загинули на місці події.

До теми дивіться відео моменту вибуху міни в Чорному морі: