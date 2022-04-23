Безпека – пріоритет, – Єрмак про святкування Великодня

23 квітня 2022 , 16:34
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Джерело:

соцмережі Андрія Єрмака

У Великодню ніч в Україні буде діяти комендантська година, адже сьогодні найважливіший пріоритет – безпека.

На цьому наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Він нагадав вірянам, що в ніч з 23 на 24 квітня буде діяти комендантська година. Водночас усі бажаючі можуть долучитись до святкового богослужіння в режимі онлайн-трансляції.

Залишайтеся вдома та підтримуйте наших військових. Ворог підступний, не залишимо йому жодних шансів,
– написав Єрмак.

В СБУ також наголошують, що підлості в країни-агресора достатньо, аби влаштувати провокації навіть на Великдень, тому закликають:

  • утриматися від масових скупчень у спорудах культури та церквах;
  • главам церков – мінімізувати кількість присутніх на літургіях;
  • дотримуватися правил комендантської години.

Комендантська година у Великодню ніч

Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:

  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Харківська;
  • Херсонська.

В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Житомирська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Львівська;
  • Одеська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська;
  • місто Київ.

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Автор: Марта Пономаренко