Безпека – пріоритет, – Єрмак про святкування Великодня
Джерело:соцмережі Андрія Єрмака
У Великодню ніч в Україні буде діяти комендантська година, адже сьогодні найважливіший пріоритет – безпека.
На цьому наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Він нагадав вірянам, що в ніч з 23 на 24 квітня буде діяти комендантська година. Водночас усі бажаючі можуть долучитись до святкового богослужіння в режимі онлайн-трансляції.
Залишайтеся вдома та підтримуйте наших військових. Ворог підступний, не залишимо йому жодних шансів,
– написав Єрмак.
В СБУ також наголошують, що підлості в країни-агресора достатньо, аби влаштувати провокації навіть на Великдень, тому закликають:
- утриматися від масових скупчень у спорудах культури та церквах;
- главам церков – мінімізувати кількість присутніх на літургіях;
- дотримуватися правил комендантської години.
Комендантська година у Великодню ніч
Для пересування громадян від 23 квітня 19:00 до 24 квітня 5:00 закриті такі області:
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Харківська;
- Херсонська.
В Центрі України та на Заході комендантська година починається трохи пізніше. Від 23:00 23 квітня до 5:00 24 квітня закриті такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська;
- місто Київ.
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