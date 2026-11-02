"Не за нашою спиною": експерт розніс спроби вирішити долю Європи без неї та України

Голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук виступив із заявою щодо мирного врегулювання війни. Він назвав абсурдними спроби Росії та Дональда Трампа виключити ЄС і Україну з переговорів.

Під час розмови в ефірі 24 Каналу гість звернув увагу на суперечливу поведінку Москви. Агресор публічно декларує потребу створити нову безпекову систему на континенті, проте водночас категорично відмовляється бачити саму Європу стороною переговорів.

Позиція Євросоюзу та енергетичний шантаж

За словами спікера, європейські держави зараз тверезо оцінюють виклики та міцно стоять на захисті України. Будь-які спроби Кремля повернутися на європейський енергетичний ринок через окремих лояльних діячів зазнають краху, адже для ЄС енергонезалежність стала принциповим питанням суверенітету.

Для того, щоб говорити про безпекову архітектуру на європейському континенті, не потрібно бути дуже просвітленою людиною, щоб розуміти, що це треба робити з тими, хто на цьому європейському континенті проживає,

– наголосив Олег Рибачук.

Рибачук про перспективи американської політики щодо України: дивіться відео

Ілюзії щодо швидких угод

Також експерт критично оцінив сподівання Дональда Трампа на стрімке припинення війни та його заяви щодо можливих перемовин у власному гольф-клубі. Рибачук наголосив, що подібні формати не забезпечать тривалого миру, адже реальну безпеку неможливо збудувати за спиною українців і європейських союзників.

Раніше експерт зазначав, що Кремль намагається втягнути європейців у безкінечні перемовини після контактів із Вашингтоном, сподіваючись схилити Київ до капітуляції.