Безпекова ситуація на Донбасі погіршується, – ОБСЄ

На Донбасі знову фіксують важке озброєння окупантів. Про це заявила спеціальна представниця чинного голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі посол Гайді Грау.

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Грау наголосила, що можна досягнути тиші, якщо "сторони проявлять необхідну політичну волю". Проте поточні консультації учасників ТКГ не дають змоги прийняти необхідні рішення.

Окремо чиновниця підкреслила, що політична робоча підгрупа в ТКГ не може зібратись. Нові пункти пропуску у населених пунктах Золоте та Щастя Луганської області ще не відкрили.

Деякі зрушення є

Важливо, що учасники гуманітарної робочої групи обмінялися оновленими списками розшукуваних людей та обговорили "процесуальне очищення" щодо вже звільнених.

Також є певні зрушення у питанні дослідження ситуації в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення.