Які потужні можливості для нас відкриє безпекова угода з Польщею

Результати візиту президента Зеленського до Польщі якось пройшли повз увагу нашої інформаційної спільноти. Але насправді мало хто зрозумів їхній справжній сенс.

Важливість безпекової угоди з Польщею

Під час візиту Володимира Зеленського до Польщі між Україною та Польщею була підписана угода "Про співробітництво у сфері безпеки". Однак у нас вона промайнула майже таким собі "протягом", залишилось лише визначення – "українці поставилися до цієї угоди стримано".

Читайте також Лиш народ України може вирішити, як закінчиться війна, та його можна підготувати до певної думки

Ці результати цілком заслуговують детальної оцінки. Як на мене, найбільш значними пунктами цієї угоди є кілька дуже важливих речей. Пункт, який передбачає "дуже тісну інтеграцію" оборонних промисловостей двох країн (зокрема розгортання оборонних виробництв на території обох держав – польських в Україні, українських в Польщі)

Пункт, який передбачає "розробку механізму, в межах якого Польща отримає можливість уражати своїми засобами ППО російські засоби повітряного нападу у повітряному просторі України, якщо вони рухаються у бік Польщі. Згідно з заявою прем'єра Дональда Туска, Польща проведе з цього приводу обговорення зі своїми союзниками по НАТО.

Якщо перекласти на просту мову, то це означає, що Україна отримає можливість створити цілий ряд військово-промислових хабів на своїй території. Вони будуть прикриті з повітря за участі ОПК однієї з країн НАТО.

На додаток, це дозволить ЗСУ провести стратегічне перегрупування власної системи ППО. Куди саме і як саме, пояснювати, звісно, я не буду.

Зауважте Найстрашніший у світі тероризм – російський: він має одну особливість

Звичайно, це якщо пункти цієї угоди почнуть реалізовуватись на практиці. Скоріш за все, так і буде, бо практичного сенсу у просто підписанні угоди взагалі не було б.

Поляків, на розсуд кожного, можна вважати будь-якими – гоноровими, буйними, жадібними тощо. Але Польща належить до того нечисленного переліку держав, які були і є нашими природними, а не штучними союзниками. Все це з однієї простої причини – об'єктивні геополітичні умови існування Польської держави, а також її національні інтереси збігаються із нашими. Не повністю, звісно, але дуже сильно. І це попри всяких фермерів чи зернотрейдерів.