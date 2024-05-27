Іспанія підписала з Україною безпекову угоду та надасть ще 1 мільярд євро допомоги

27 травня 2024, 17:28
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Джерело:

Володимир Зеленський

Під час зустрічі в Мадриді президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.

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Значення угоди

Цього року Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Також йдеться про додаткові 5 мільярдів євро на період 2024 – 2027 років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді,
– повідомив Володимир Зеленський.

Підписану угоду прокоментував і премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на пресконференції. За його словами, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер: фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року,
– сказав Санчес.

Прем'єр-міністр Іспанії додав, що підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування – це ті теми, які охоплює договір.

Україна може підписати безпекову угоду з Євросоюзом

  • Журналісти Die Welt зазначили, що посли Європейського союзу вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та ЄС. Роботу над нею планують завершити до липня 2024 року.
  • У проєкті тексту містяться положення, згідно з якими ЄС зобов’язується провести консультації щодо потреб України протягом 24 годин у разі нової агресії проти неї. Також в угоді ЄС бере відповідальність щодо надання військової допомоги, підготовки військових, розмінування тощо.
  • У виданні зазначається, що нібито ще є окреме положення, яке виключає пряму участь "військових країн ЄС" у бойових діях. У розробленні угоди беруть участь Київ і Європейська служба зовнішніх справ.

Автор: Поліна Буянова