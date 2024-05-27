Іспанія підписала з Україною безпекову угоду та надасть ще 1 мільярд євро допомоги

Під час зустрічі в Мадриді президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.

Читайте також США й Україна мають укласти угоду про гарантії безпеки: Блінкен розкрив зміст документа

Значення угоди

Цього року Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Також йдеться про додаткові 5 мільярдів євро на період 2024 – 2027 років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді,

– повідомив Володимир Зеленський.

Підписану угоду прокоментував і премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес на пресконференції. За його словами, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер: фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року,

– сказав Санчес.

Прем'єр-міністр Іспанії додав, що підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування – це ті теми, які охоплює договір.

Україна може підписати безпекову угоду з Євросоюзом