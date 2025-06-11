Працюватимуть по всьому місту: СБУ проведе безпекові заходи у Львові

СБУ оголосила про безпекові заходи у Львові з 12 по 16 червня. У місті можливі обмеження руху, перевірка документів та огляди транспорту.

По всьому місту пройдуть безпекові заходи з метою запобігання диверсій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.

Читайте також В одну зі шкіл Львова діти пронесли пістолет і влаштували стрілянину: що кажуть у поліції

Проведення безпекових заходів у Львові

Як заявляють в СБУ, заходи проведуть разом зі співробітниками Національної поліції.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України,

– йдеться в повідомленні.

На час заходів можливе обмеження проїзду та проходу окремими вулицями, перевірка документів і огляди автівок. Також правоохоронці оглянуть приміщення загального користування.

Співробітники Служби безпеки додатково перевірятимуть громадян у разі виникнення обґрунтованих підозр.

СБУ закликає мешканців та гостей міста мати при собі документи, дотримуватися вимог законодавства та комендантської години.

Заходи проводитимуть в межах чинного законодавства з повагою до прав і свобод громадян.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ затримала агента ФСБ. Він збирав дані про летовища у західних регіонах країни. Опісля передавав дані ворогу, який готував нові обстріли регіону.