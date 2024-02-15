Безпекову угоду з Францією підпишуть на тижні: стала відома дата
Джерело:France24
В Єлисейському палаці повідомили дату, коли Україна та Франція підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це має статися вже у п'ятницю, 16 лютого.
Про те, що угоду щодо гарантій безпеки з Францією фіналізують, повідомляв Андрій Єрмак 3 лютого. Тоді до Києва прибула французька делегація.
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Деталі щодо підписання безпекової угоди Україна – Франція
Президент Франції Еммануель Макрон і український лідер Володимир Зеленський планують підписати двосторонню угоду про безпеку в Єлисейському палаці в п'ятницю. Ця угода відповідає зобов'язанням, узятим у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року,
– сказано в матеріалі.
Журналісти зазначили, що під час саміту НАТО не було встановлено графіку вступу України до Альянсу, проте країни G7 зобов'язалися надавати нашій державі довгострокову безпекову підтримку. Першою безпековою угодою стала угода між Великою Британією та Україною, підписана в Києві 12 січня. Слід нагадати, що вона двостороння.
Двосторонні відносини між Україною та Францією: останні новини
- Раніше Еммануель Макрон анонсував підписання такої угоди саме в лютому. Втім, тоді він говорив, що приїде до Києва і привезе ракети SCALP і кілька сотень бомб. "Із цими поставками я сам поїду в Україну в лютому і доопрацюю ці тексти", – так цитували президента Франції у ЗМІ.
- Очікувалося, що президент Франції відвідає Україну 13 – 14 лютого, але візит перенесли з міркувань безпеки. Про це стало відомо 11 лютого. Макрон мав відвідати Одесу та Київ.
- 10 лютого Володимир Зеленський розповів у зверненні, що говорив із Макроном телефоном. Він повідомив про фіналізацію безпекових угод. "Можемо вийти на дуже амбітний рівень, який буде потрібним сигналом усій глобальній спільноті. Сигналом про те, що Європа вміє захищати життя, вміє додавати безпеки – на покоління", – так висловився український президент.
- 13 лютого журналісти повідомили, що Зеленський поїде до Європи: він виступить на Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає Париж.