Російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, який рухався до окупованої ЗАЕС

Невідомий безпілотник атакував та завдав серйозних пошкоджень службовому автомобілю МАГАТЕ10 грудня. Транспортний засіб рухався у бік Запорізької атомної електростанції.

Він прямував для ротації персоналу цієї структури ООН на станції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Що відомо про інцидент біля ЗАЕС

Згідно з оприлюдненою інформацією, БпЛА збив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції. За даними агентства, співробітники не отримали поранень, інформації про загиблих не оприлюднювали.

Рафаель Гроссі засудив як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту,

– йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на автомобіль МАГАТЕ: дивіться відео

Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо,

– відреагував на ситуацію Володимир Зеленський.

За його словами, цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Український лідер наголосив, що мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини.

Нагадаємо, ще нещодавно внаслідок російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі. Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі.