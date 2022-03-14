Безпілотник окупантів перетнув кордон із Польщею, а потім був збитий українською ППО

Безпілотник окупантів перетнув кордон із Польщею. Згодом він повернувся на українську землю і його збила ППО України.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Командування Повітряних Сил ЗСУ. Це трапилось 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України.

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Російський безпілотник потрапив на територію Польщі

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост",

– повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Зокрема Збройні Сили України розповіли, що:

безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині;

потім заглибився на територію Польщі ;

; повернувся в український повітряний простір і був збитий нашою ППО;

його рештки шукають.

"Як бачимо окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряний простір країн-членів НАТО", – заявили у ЗСУ.

Розповіли, що є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил Росії.

Окупанти залітали на територію Румунії

Попередньо 14 березня стало відомо, що на території Румунії розбився російський безпілотник. Це сталося приблизно за 100 кілометрів на південь від кордону з Україною.

Відповідну інформацію розповів мешканець району Бистриця-Несеуд біля дому якого приземлився невідомий безпілотник. Попередньо відомо:

безпілотник був обладнаний камерами;

ЗМІ повідомили, що мовиться про російський безпілотник;

місцеві правоохоронці розпочали розслідування.

До речі, про російський безпілотник повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. Він розповів, що у Загребі 10 березня впав безпілотник російського виробництва. Згодом вдалося встановити, що він прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії.

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