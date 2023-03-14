БПЛА США MQ-9 Reaper впав у Чорне море: що шукають "стерв'ятники" з Чорноморського флоту

У Чорне море 14 березня впав безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper. Припускають, що його навмисне зачепив російський літак. Чорноморський флот проводить "рятувальну операцію".

Пропелер MQ-9 Reaper зачепив російський винищувач Су-27. Джон Кірбі – прессекретар Білого дому – повідомив, що Джо Байден вже знає про "небезпечний та непрофесійний інцидент". Окрім того, про збиття безпілотника у міжнародних водах проінформували країни-члени НАТО.

Зверніть увагу Над Чорним морем впав американський безпілотник: його зачепив російський винищувач

Чорноморський флот почав так звану "рятувальну операцію"

"Стерв'ятники" з Чорноморського флоту вже "засвітилися" на місці інциденту. Вочевидь, вони шукають уламки MQ-9 Reaper, щоб вивчити його. На перехоплених фрагментах розмов мовиться, ймовірно, саме про MQ-9 Reaper.

Росіянин спершу розповідає, як вдається підняти окремі частини об'єкта, а згодом повідомив: "підняли всі видимі частини об'єкта". Зокрема, мовиться про хвостову частину обшивки, бензобак, крило.

Мовця постійно запитують, чи "є щось цікаве". Таймінг дозволяє зрозуміти, що "операція" тривала доволі довго. Окупанти бідкаються, що пошук йде важко.