Тільки-но був ювілей: що відомо про волинянина, який загинув через уламки ворожих безпілотників

У понеділок 25 липня уламки ворожих безпілотників вбили пенсіонера у Волинській області. Лише тиждень тому він відсвяткував ювілей.

Зранку 25 липня 2 ворожі безпілотники залетіли в повітряний простір України з боку Білорусі. Сили ППО збили їх над селом Дубове у Волинській області, але уламки впали на житловий сектор.

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Внаслідок падіння уламків загинув пенсіонер Григорій Ломазюк

Коли впали російські безпілотники, Григорій разом з племінником були в гаражі. Їх накрило уламками – чоловік загинув одразу, а його племінника з численними травмами доставили у лікарню.

За тиждень до загибелі Григорій відсвяткував ювілей 70 років

Григорій Ломазюк вже давно перебував на пенсії і був звичайним сільським роботягою. У чоловіка залишилась велика родина: дружина, діти, внуки.

Він давно вже був на пенсії, займався домашнім господарством.У нього дорослі діти, дві дорослі внучки. Звичайний сільський роботяга – мав поле, колись худобу мав, корову. Тепер чоловіка нема, а від хати його лишилася коробка,

– розповіла сусідка Наталія Тхоржевська.

Що відомо про падіння безпілотників на Волині

Вчора близько 10:00 на житловий будинок у Добовому впали уламки БпЛА. Будівлю зруйновано. Окрім загиблого чоловіка, ще п'ятеро отримали поранення. Серед поранених – троє дітей.

Кілька будинків поруч також зазнали чималих ушкоджень, кілька громадських споруд навколо епіцентру вибуху теж зазнали руйнувань.

Завали розбирали усією громадою. У селі розпочали збір коштів для підтримки родини.

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