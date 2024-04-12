Безпілотник врізався у будівлю "Газпрому", є потерпілі: фото з місця атаки

У російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрому". Росіяни уже заявили про атаку та постраждалих.

Зокрема, якщо вірити заяві російського губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова, поранення отримали двоє людей.

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"Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей", – ідеться у повідомленні Гладкова.

Є потерпілі

За його словами, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові пораненн верхньої та нижньої кінцівок. Їх госпіталізували.

Коім того, Гладков бідкається, що пошкоджено фасад будівлі. Запевнив, що на місці працюють оперативні служби.

Бідкаються, що безпілотників було 6

Місцеві пабліки пишуть, що пошкодження зазнала будівля "Газпрому" у 5-му Заводському провулку.

Згодом Гладков уточнив, що Бєлгородщина зазнала 6 атак ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу.

"4 з них було збито нашими засобами ППО на підльоті до міста. Один посаджений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, внаслідок чого спалахнула суха трава на околиці міста", – додав він.

І ось один врізався в адміністративну будівлю, за словами російського губернатора.

Унаслідок відбиття повітряної атаки з боку ЗСУ у Бєлгороді зафіксували різні пошкодження у 2 приватних житлових домоволодіннях, одному госпсуб'єкті, також пошкоджено 4 авто.

Вибухи у Бєлгороді: актуально