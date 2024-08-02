Росіяни скаржаться на атаку дронів на електропідстанцію у Краснодарському краї

В ніч на 2 серпня два безпілотники атакували електропідстанцію "Кубанська" в Тихорецьку, що в Краснодарському краї Росії.

Про атаку безпілотників повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. За давньою російською традицією, місцева влада про атаку на Тихорецьк не повідомляла.

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Безпілотники атакували електропідстанцію в Росії

За даними словами російських журналістів, атака дронів на електропідстанцію в Тихорецьку відбулася близько третьої ранку 2 серпня. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, також було пошкоджено 4 повітряні вимикачі.

Атаку було здійснено в ніч з 1 на 2 серпня, 2 безпілотники потрапили по підстанції 500 кВ на вулиці Дзержинського в Тихорецьку,

– написали росЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Самі росіяни вочевидь заявили, що роботу підстанції не порушено. Інформації про постраждалих наразі немає, а на місці "інциденту" працюють оперативні служби.

Жителі Тихорецька також у регіональному чаті повідомляли, що чули вночі 2 вибухи.

До слова, 1 серпня у російському Нижньому Тагілі пролунав вибух в одній із цивільних будівель. Внаслідок цього "впали" фактично два під'їзди.