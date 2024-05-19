Дрони атакували Краснодарський край в Росії: горів ще один НПЗ

У районах Краснодарського краю Росії знову було гучно. Ударні безпілотники атакували об'єкти на території Слов'янського та Кущівського районів. Росіяни повідомляють нібито вдалося "придушити" 10 дронів.

Про це повідомляє місцевий оперативний штаб та російські телеграм-канали. Один із дронів упав на території НПЗ. Місцеві пишуть, що чули звуки пострілів у місті падіння дрона.

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У Кущівському районі після падіння одного з апаратів виникло локальне загоряння.

У Слов'янську-на-Кубані один із безпілотників упав на території НПЗ. За інформацією росіян, постраждалих та руйнувань немає. Кажуть, наче і займань не зафіксовано.

За словами місцевих жителів, спочатку було чутно звук, що нагадує мотор БПЛА, потім пролунав вибух і почалася пожежа в районі нафтобази.

Росіяни пишуть, що на місці падінь у двох районах Краснодарського краю працюють оперативні та спеціальні служби.



Краснодар сьогодні / Фото з тг-каналів



Наслідки дронової атаки на Краснодарський край / Фото тг-канали

При цьому раніше російське опозиційне видання ASTRA повідомляло з посиланням на місцевих жителів, що у станиці Кущівська Краснодарського краю була атака БПЛА на військовий аеродром.

ASTRA також публікувала відео моменту атаки БПЛА на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

А ось губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що інформація про атаку БПЛА на Виборзьку нафтобазу не відповідає дійсності. За його даними, на території старої виборзької нафтобази стався вибух через використання піротехнічних засобів. Традиційна практика росіян – приховувати реальну причину вибухів – не дивує.

У них постійно, як не займання трави, так проводка, хтось курить не в тому місц, а ось цього разу – використання піротехнічних засобів.

Вибухи в Росії

Безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по нафтобазі в Бєлгородській області Росії і по електропідстанції в Липецькій області.