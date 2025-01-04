У Данії над портом помітили близько 20 невідомих безпілотників: поліція почала розслідування

У Данії над портом Кеге біля Копенгагена 3 січня помітили аж близько 20 безпілотників. Поліція почала розслідування для встановлення кількості та власників дронів.

Данська поліція повідомила про розслідування інциденту з безпілотниками в суботу 4 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про інцидент з безпілотниками у Данії

За даними, оприлюдненими Датським радіо, ввечері у п’ятницю, 3 січня, свідок повідомив про приблизно 20 безпілотників, які пролітали над гаванню. Поліцейські, прибувши на місце, зафіксували чотири великі дрони, що кружляли над пристанню. Пізніше вони зникли на великій швидкості в напрямку затоки Кьоге.

На момент інциденту дозволу на польоти дронів у цьому районі не видавали, тому правоохоронці намагаються встановити їхню кількість, власників та мету запуску.

Цей випадок викликає додаткову стурбованість через підвищені заходи безпеки, пов’язані з можливими гібридними атаками Росії на тлі напружених відносин з Данією. У контексті війни Росії проти України в Європі раніше вже фіксували підозрілі прольоти дронів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно виступав з погрозами на адресу Данії через передачу Україні винищувачів F-16.