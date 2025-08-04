4 серпня, 13:28
Дрони СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю
У ніч проти 4 серпня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Невідомі безпілотники результативно відпрацювали по аеродрому "Саки".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
Цієї ночі безпілотники ЦСО "А" СБУ вдарили по військовому аеродрому "Саки", який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24,
– повідомили у Службі безпеки.
Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн.