Можуть стати лідерами у світі, – Боррель висловився про українські безпілотники
Українські компанії, які виробляють безпілотники, можуть стати світовими лідерами. Зокрема, Євросоюз та компанії європейського ОПК мають перейняти досвід наших безпілотних літальних апаратів.
Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель під час форуму оборонної промисловості Україна – ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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ЄС бачить успішні наслідки від дій українських безпілотників
Головний дипломат ЄС каже, що 2023 року він відвідав понад 200 українських виробників безпілотників. За його словами, на війні в Україні "новаторську роль відіграють технології 21 століття", зокрема і безпілотники, які знищують найсучасніші танки.
Я побачив, як інноваційні безпілотники й засоби радіоелектронної боротьби, зроблені в Україні, можуть стати світовими лідерами. Вони реагують на це, тому що вони відчувають потребу в цьому,
– сказав Боррель.
Крім того, головний дипломат Євросоюзу закликав європейські компанії підтримати українських виробників та інноваторів у виробництві вітчизняних безпілотників.
Українські дрони вразили чергове вороже судно
- Вночі проти 6 травня українські розвідники вразили швидкісний катер ворога у районі бухти Вузька в Криму. Джерела 24 Каналу підтвердили, що Головне управління розвідки Міноборони використало морський дрон Magura V5, аби уразити російський катер.
- Водночас російські телеграм-канали стверджують, що в районі західного узбережжя півострова нібито знищено до 5 безекіпажних катерів України. За словами окупантів, це сталося поблизу населеного пункту Чорноморське на анексованому півострові.
- Варто зазначити, що надводний безпілотник Magura V5 потопив уже не одне вороже судно, завдавши великої шкоди Чорноморському флоту російських загарбників. Водночас дрон продовжують удосконалювати і він матиме нові можливості з часом, та зможе ефективніше вражати російські кораблі і катери у морі. Все, що відомо про український дрон Magura V5, його характеристики й цілі, які той уразив, – читайте у матеріалі.
- До цього у низці міст Криму вночі 4 травня пролунали вибухи. Гучно було в таких населених пунктах анексованого півострова, як Джанкой, Євпаторія, Первомайське, Красноперекопськ тощо. Окупанти заявили про збиття до 17 ракет, наголошуючи на тому, що всі цілі – нібито ліквідовано.