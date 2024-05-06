Можуть стати лідерами у світі, – Боррель висловився про українські безпілотники

Українські компанії, які виробляють безпілотники, можуть стати світовими лідерами. Зокрема, Євросоюз та компанії європейського ОПК мають перейняти досвід наших безпілотних літальних апаратів.

Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель під час форуму оборонної промисловості Україна – ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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ЄС бачить успішні наслідки від дій українських безпілотників

Головний дипломат ЄС каже, що 2023 року він відвідав понад 200 українських виробників безпілотників. За його словами, на війні в Україні "новаторську роль відіграють технології 21 століття", зокрема і безпілотники, які знищують найсучасніші танки.

Я побачив, як інноваційні безпілотники й засоби радіоелектронної боротьби, зроблені в Україні, можуть стати світовими лідерами. Вони реагують на це, тому що вони відчувають потребу в цьому,

– сказав Боррель.

Крім того, головний дипломат Євросоюзу закликав європейські компанії підтримати українських виробників та інноваторів у виробництві вітчизняних безпілотників.

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