Навіть найдорожчі – у зоні ризику: скільки в середньому "живуть" БпЛА на війні в Україні

Військові безпілотники суттєво відрізняються від своїх цивільних аналогів в одному ключовому аспекті – вони цілком можуть бути одноразовими. Водночас тривалість "життя" різних типів БпЛА також є різною.

Складніші автономні літаки розвідувального призначення розраховані на значно більший термін служби, тоді як найпростіші моделі рідко живуть довше першої місії. Звичайно, окремою категорією також є високотехнологічні озброєні військові безпілотники, які коштують мільйони. Адже їхня ціна в основному відповідає вартості реактивного винищувача.

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Скільки живуть безпілотники на війні в Україні

Військові потребують великої кількості безпілотників на озброєнні. Навіть найдорожчі моделі потрапляють у "зону ризику", як тільки починають виконувати свої польоти у зоні бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні наочно продемонструвала, як стрімко змінюється ландшафт військових дій, якщо на них впливає широкомасштабне застосування безпілотних систем. Лондонський аналітичний центр Royal United Services Institute нещодавно порахував кількість БПЛА, необхідних українським військовим для забезпечення ефективної оборони країни.

Головний урок України полягає в тому, що армії потрібно більше безпілотників, ніж вона думають,

– мовиться у дослідженні.

Аналітики навели деякі доволі цікаві та корисні дані щодо тривалості життя безпілотників на війні. Вона сильно залежить від типу дрона:

автономного літака розвідувального призначення вистачає на полі бою приблизно на 6 вильотів,

звичайного квадрокоптера – лише на 3.

Здавалося б, що це дуже мало. Однак безпілотники відіграють на полі бою критично важливу роль. Водночас вона важливіша в розвідувальних місіях, а не в операціях прямого удару.

За даними досліджень, збір повітряної розвідки з використанням спеціалізованого БПЛА потребує лише 3 – 5 хвилин. Своєю чергою, без безпілотників солдатам потрібно щонайменше 30 хвилин, а то й більше, щоб отримати ті ж самі дані, які, звісно, з часом швидко втрачають свою цінність.

За оперативною статистикою, наданою Збройними Силами України, станом на 4 грудня російські окупаційні війська втратили вже 1 573 оперативно-тактичні військові безпілотники.